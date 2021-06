Amazon Prime Day: buoni sconto per le PMI

Amazon sostiene le piccole e medie imprese in occasione del Prime Day del 21 e 22 giugno: buoni sconto e vetrina dedicata.

Amazon Prime Day arriva il 21 e 22 giugno, due giorni di offerte su oltre 2 milioni di prodotti di cui oltre 1 milione sono venduti dalle piccole e medie imprese. L’annuale evento Amazon dedicato agli sconti e riservato ai clienti Amazon Prime, infatti, avrà come protagoniste proprio le PMI: una selezione di prodotti, in particolare, sarà messo a disposizione dalle 14.000 piccole e medie attività imprenditoriali italiane presenti all’interno dell’e-commerce. Amazon sostiene concretamente le piccole e medie imprese implementando attività promozionali e offrendo l’opportunità di mostrare i prodotti a milioni di clienti Prime in tutto il mondo, che durante il Prime Day potranno accedere a offerte a tempo limitato e lanci di nuovi prodotti.

Promozione spendi 10 €, ricevi 10 €

Fino a domenica 20 giugno gli utenti che spendono 10 € in prodotti e marchi di piccole e medie imprese su Amazon, inclusi gli articoli delle vetrine Amazon Made in Italy, Handmade e Launchpad, riceveranno un buono promozionale di 10 € da utilizzare durante il Prime Day. Per partecipare alla promozione dedicata alle PMI è necessario:

acquistare almeno 10 € su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese entro il 20 giugno 2021;

attendere la ricezione dell’email di conferma con il buono promozionale da 10 €;

utilizzare il buono promozionale nei giorni del 21 e 22 giugno dedicati al Prime Day.

Vetrina dedicata alle PMI

Per consentire ai clienti Amazon Prime di supportare le PMI durante il Prime Day, Amazon ha creato una vetrina dedicata ai loro prodotti su amazon.it/pmi: sono presenti piccoli laboratori artigiani, aziende a guida femminile e a conduzione familiare, numerose piccole realtà da scoprire. Tra le numerose categorie di prodotti compaiono: