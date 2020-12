Come aderire al Cashback senza smartphone

Per partecipare al Cashback senza app IO ci si può registrare presso uno dei sistemi degli Issuer Convenzionati: ecco l'elenco degli operatori accreditati.

Pagamenti digitali: Cashback di Natale dall'8 dicembre 2 Dicembre 2020 Al via martedì 8 dicembre 2020 il programma Cashback. A partire dal 7 dicembre si puoi già aderire al programma per partecipare all’Extra Cashback di Natale e ottenere un rimborso sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento sul territorio nazionale. Dal 1° gennaio 2021, si concorre anche all’assegnazione del Super Cashback.

Per partecipare al Cashback anche se non si possiede uno smartphone né un tablet tramite cui scaricare l’app IO, è possibile ricorrere a metodi alternativi per ottenere il rimborso del 10% sui pagamenti digitali.

Infatti, oltre ad aderire al programma tramite l’applicazione dello Stato, ci si può iscrivere tramite altri sistemi convenzionati, messi a disposizione dai cosiddetti “Issuer Convenzionati”, ossia operatori che offrono strumenti di pagamento elettronici (carte o app).

Come aderire al Cashback da altri canali

L’Issuer Convenzionato è il soggetto che ha emesso lo strumento di pagamento elettronico scelto da un cittadino per partecipare al Cashback e che ha sottoscritto una convenzione con PagoPA (la società incaricata dal Ministero dell’Economia per la gestione della piattaforma utilizzata per il programma).

Questi soggetti mettono dunque a disposizione i propri canali (ad esempio: proprie app, siti di e-banking, servizi dedicati presso sportelli fisici, ecc.). L’elenco aggiornato degli Issuer Convenzionati è disponibile sul sito della all IO, alla seguente pagina: io.italia.it/cashback/issuer:

American Express

BancomatPay

AppBancoPosta

App Postepay

Credem

Flowe

Hype

Nexi Pay

Satispay

Sella

Yap

N.B.: la registrazione al Cashback dal sistema di uno di questi Issuer Convenzionato permette di partecipare al Cashback per le sole transazioni effettuate con lo strumento di pagamento elettronico emesso dal soggetto accreditato.

I vantaggi della app IO

Per partecipare con diverse carte e strumenti di pagamento (emessi da più soggetti) si deve optare per la app IO, attraverso cui si può:

aggiungere, abilitare e gestire i diversi metodi di pagamento;

visualizzare le transazioni accumulate per il cashback.