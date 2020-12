Cashback: elenco acquirenti convenzionati

Per il Cashback di Stato serve un accordo tra negozio e gestore di strumenti di pagamento convenzionati: ecco l'elenco degli acquirenti convenzionati.

Per assicurarsi che l’esercente presso il quale si effettua un acquisto stia partecipando al Cashback di Stato, dunque, è sempre meglio chiederne conferma, soprattutto in questa fase sperimentale e che riguarda il rapporto con l’acquirer convenzionato, ossia il fornitore dei dispositivi di accettazione di pagamento digitale (terminale POS, software e app).

Sul portale della app IO, che consente di partecipare al programma di rimborsi, viene specificato che la lista degli Acquirer Convenzionati è in divenire e in costante aggiornamento, con l’obiettivo di estendere la partecipazione al Cashback presso la quasi totalità dei punti vendita sul territorio.

Acquirer Convenzionati

Al momento, gli acquirer convenzionati sono American Express, Axepta Bnl, Banca Sella, Bancomat Pay, Icrrea, Nexi, Pagobancomat, Poste Italiane, Satispay, Unicredit. Quindi, par di capire, i negozi che ne fanno usi dovrebbero già essere “pronti” per il Cashback.

Come detto, l’Acquirer è il soggetto che ha l’accordo con il negozio sugli strumenti di pagamento, mentre il sistema di pagamento è quello che viene utilizzato dall’acquirente (la carta o la app che utilizza). Anche su questo fronte, la situazione è in forte evoluzione, per cui crescerà con il tempo la possibilità di aggiungere nuovi strumenti di pagamento nella app IO.

Al momento, si possono inserire tutte le principali carte di credito e i bancomat, mentre non sono attive le principali app digitali. Ci sono comunque alcuni sistemi di pagamento che hanno una funzionalità interna per partecipare al cashback senza utilizzare la app IO.