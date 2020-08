Digital Export Academy: webinar gratis per PMI di scritto il

Formazione online per far crescere le imprese nel commercio estero sulle principali piattaforme digitali: webinar gratuiti per le PMI.

Il progetto Digital Export Academy è una iniziativa formativa prevista in modalità webinar da remoto per sostenere le aziende che vogliono intraprendere programmi di internazionalizzazione puntando sui nuovi strumenti digitali. Un ciclo di webinar, in programma attraverso la piattaforma LifeSize a partire dal 9 al 29 settembre, destinato alle PMI per sviluppare conoscenze e competenze relative all’accesso ai mercati esteri. Di seguito il calendario dettagliato: 09 – 10 settembre 2020 – Web Marketing (9:30 – 13:00)

16 – 17 settembre 2020 – Social Media (9:30 – 13:00)

21 – 22 settembre 2020 – E-commerce (9:30 – 13:00)

24 settembre 2020 – Marketplace (9:30 – 13:00)

24 settembre 2020 – ICE Agenzia, SACE, Amazon (14:30 – 17:00)

I 10 moduli, trattati attraverso lezioni da remoto, approfondiranno diversi aspetti del piano di internazionalizzazione aziendale, dal web marketing ai social media, dall'e-commerce ai marketplace fino allo storytelling fondamentale in ogni strategia di export che intenda avvalersi degli strumenti offerti dal web. La partecipazione è gratuita. Export Made in Italy: ecco dove vendere online 3 Agosto 2020 Digitalizzazione e commercio elettronico – afferma l'assessore regionale dell'Emilia Romagna allo Sviluppo economico e lavoro, Vincenzo Colla – si stanno confermando come strumenti fondamentali per consentire una rapida ripresa delle esportazioni ed è quindi importante aiutare le imprese a colmare i ritardi che ancora si registrano su questo fronte. Digital Export Academy intende valorizzare le capacità delle imprese sulle strategie di marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati e allo stesso tempo fornire gli strumenti utili al fine di creare le condizioni necessarie per cogliere le opportunità offerte dal digitale. Per iscriversi occorre compilare entro il 2 settembre 2020, la scheda di adesione.