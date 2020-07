Imprese su eBay: supporto e agevolazioni

Accordo tra eBay e Camere di Commercio per mettere a disposizione delle piccole imprese servizi, informazioni e agevolazioni per vendere online.

e-Commerce in Italia, spedizioni in crescita del 30% 25 Giugno 2020 Favorire l’attivazione di nuovi canali di vendita e-commerce in aggiunta a quelli tradizionali: questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra eBay e 52 Camere di Commercio, a disposizione delle piccole imprese che vogliono creare la propria vetrina sul web.

L’intesa si basa su una presenza capillare nei territori e sull’offerta di una gamma di agevolazioni e strumenti ad hoc: dalle attività di formazione al supporto commerciale, promozionale e tecnico.

Per le imprese che aderiscono al progetto sono previsti 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio standard e 6 mesi gratuiti per il negozio Premium, con l’opportunità di non pagare alcuna tariffa sul venduto per 135 giorni dall’attivazione del negozio eBay e della promozione.

Le imprese, inoltre, potranno trovare materiale informativo, tutorial e supporto all’interno della pagina eBay University, mentre è previsto anche un supporto tecnico gratuito da parte di eBay per le Camere di Commercio. Sono in fase di definizione le iniziative formative e informative delle Camere di Commercio coinvolte nell’iniziativa.