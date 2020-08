Innovazione: consultazione pubblica in Lombardia di scritto il

Al via la consultazione pubblica per definire la strategia di specializzazione intelligente mirata a promuovere l’innovazione in Lombardia.

Poli europei di innovazione digitale: bando nazionale al via 20 Agosto 2020 Quali sono gli ostacoli e le opportunità che caratterizzano la diffusione dell'innovazione in Lombardia? La Regione lo chiede ai cittadini, alle imprese, ai ricercatori e ai cluster tecnologici chiamati a partecipare alla consultazione pubblica per definire una "Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)" per il 2021-2027, che sappia rispondere alle esigenze di sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione lombardo soprattutto alla luce dell'emergenza Covid-19. L'obiettivo della consultazione è quindi quello di raccogliere idee e contributi che possano contribuire a incrementare la competitività del sistema economico e produttivo, accrescere le competenze e la qualità del capitale umano, contribuire allo sviluppo sostenibile. È possibile partecipare alla consultazione fino al 23 settembre 2020, compilando il questionario online disponibile sul portale ufficiale della Regione Lombardia. I risultati saranno raccolti in modo anonimo e presentati in una relazione finale resa disponibile sulla Piattaforma regionale Open Innovation.