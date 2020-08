Poli europei di innovazione digitale: bando nazionale al via

Al via la selezione dei migliori Hub italiani per far parte della rete dei Poli europei di innovazione digitale: candidature da settembre.

Digitale per le imprese: online Atlante i4.0 13 Luglio 2020 Prende il via il bando nazionale volto a selezionare i migliori Hub italiani per l’istituzione della rete dei Poli europei di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs – EDIHs), cui sarà affidato il compito di garantire la transizione digitale dell’industria e della pubblica amministrazione attraverso l’adozione delle tecnologie avanzate.

Attraverso il decreto MiSE del 17 agosto 2020, sono stati resi noti i criteri di preselezione dei progetti da finanziare, secondo una procedura in due fasi:

una preselezione nazionale per individuare un elenco di soggetti che hanno capacità tecnico-scientifica e giuridico-amministrativa per partecipare alla rete;

una gara ristretta, gestita dalla Commissione Europea, alla quale parteciperanno i candidati presentati dagli Stati membri.

Il trasferimento tecnologico e la digitalizzazione sono tra le priorità di politica industriale europea – ha dichiarato il Ministro Stefano Patuanelli. Con questo bando abbiamo l’occasione di rendere i nostri centri di innovazione e di trasferimento tecnologico più forti e più uniti e di migliorare il sostegno alle PMI in questa trasformazione essenziale per la loro competitività. Una occasione molto concreta per fare sistema in un’azione cruciale per il nostro futuro. Mi aspetto candidature di grande qualità grazie all’impegno del mondo delle imprese e delle Università e dei centri di ricerca.

Le candidature possono essere inviate in modalità telematica dalle 8:00 del 10 settembre fino alle 19:00 del 24 settembre.