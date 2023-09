Registratori di cassa: storico passaggio da Olivetti a Buffetti

Buffetti (Gruppo Dylog) acquisisce il ramo d'azienda dei sistemi di cassa per il retail di Olivetti (Gruppo TIM): verso una nuova offerta di mercato.

Buffetti (Gruppo Dylog) ha annunciato l’acquisizione del ramo d’azienda di Olivetti (Gruppo TIM), dedicato ai sistemi di cassa per il settore retail.

Consolidamento Buffetti nel mercato italiano

Il Gruppo Buffetti è la principale azienda italiana per il mondo dell’ufficio, con 200 dipendenti e una rete di 800 punti di vendita in franchising su tutto il territorio nazionale. Si distingue per l’offerta ampia e qualificata di prodotti e servizi per il mondo business.

L’accordo permetterà all’azienda di ampliare il proprio portafoglio offerte in un mercato dove Olivetti detiene una quota significativa. Non solo: Buffetti prevede di effettuare investimenti rilevanti in nuovi prodotti e servizi per i rivenditori Olivetti.

Con oltre 800 punti vendita su tutto il territorio nazionale, Buffetti si rafforza dunque come punto di riferimento italiano per il mondo del lavoro.

Il Gruppo Dylog, di cui fa parte Buffetti, progetta, sviluppa e commercializza software gestionali e servizi digitali per imprese e professionisti, con più di 110mila clienti.

Focalizzazione delle attività per il Gruppo TIM

Per il Gruppo TIM e Olivetti, l’acquisizione rappresenta invece un ulteriore passo nella strategia di focalizzazione sulle componenti “core” per massimizzare i risultati operativi.