INPS: un nuovo portale web per i giovani

Nuova iniziativa INPS per avvicinare i giovani al mondo del lavoro in continua evoluzione: un portale web dedicato e una nuova sezione dell'app.

Un portale INPS dedicato ai giovani fra i 18 e i 34 anni e una sezione specifica della app INPS Mobile con servizi e tutorial dedicati. Il presidente Gabriele Fava annuncia la nuova iniziativa, che si inserisce nella strategia dell’Istituto Nazionale di Previdenza orientata alle politiche attive e all’incrocio fra domanda e offerta di lavoro.

Servizi INPS: come accedere online 22 Aprile 2024

Il portale e la app offriranno servizi su misura, tutorial, guide e strumenti per orientarsi tra le opportunità disponibili. Non ci sono al momento ulteriori dettagli su questa iniziativa, presentata in occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori.

«Accompagnare i giovani significa scommettere sulla loro autonomia, sulla loro possibilità di progettare una vita piena, libera, fondata sul lavoro. L’unica strada possibile è allargare la base occupazionale: più persone al lavoro significa più forza, più coesione, più speranza», ha commentato Fava.

L’obiettivo è quello di rendere l’istituto sempre più adeguato ad affrontare le sfide di un mondo del lavoro in continua evoluzione, non limitandosi più a erogare servizi di welfare ma potenziando la parte di politiche attive e strumenti di inclusione.

L’INPS intende anche rafforzare la collaborazione con il Ministero del Lavoro, per garantire un matching efficace tra domanda e offerta coinvolgendo la fetta più giovane degli oltre 27 milioni di lavoratori oggi assicurati con l’Istituto, una delle più grandi reti di tutela sociale d’Europa con oltre 200 servizi e prestazioni.