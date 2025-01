ISEE: DSU Mini precompilata su App INPS Mobile

Nuova funzionalità disponibile sulla App INPS Mobile per il calcolo dell’ISEE: da oggi è possibile anche presentare la DSU Mini precompilata.

La App INPS Mobile si arricchisce di una nuova funzionalità rilasciata recentemente dall’INPS, relativa al calcolo dell’ISEE e, nello specifico, alla presentazione della DSU Mini precompilata.

Come ha annunciato l’Istituto, infatti, è stata rilasciata la nuova funzionalità “Acquisisci dichiarazione” utile per presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini precompilata necessaria per il calcolo dell’ISEE.

Il modello DSU Mini può essere utilizzato quasi sempre, tuttavia non è sufficiente quando ricorre una delle situazioni indicate qui di seguito:

richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario;

presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti;

presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi;

esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e assenza della Certificazione Unica o sospensione degli adempimenti tributari.

La App INPS Mobile, disponibile per Android e per iOS, è accessibile solo con credenziali SPID o con Carta Identità Elettronica (CIE).