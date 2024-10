Agenzia Entrate e Riscossione: nuovo modello di delega unica per i servizi online

Approvato il fac-simile per conferire delega ai servizi online delle due agenzie fiscali, con durata quadriennale: ecco il modello e le istruzioni.

Approvato un nuovo modello che consente ai contribuenti di conferire una delega unica all’utilizzo dei servizi online, sia dell’Agenzia delle Entrate sia di Agenzia Entrate-Riscossione.

Scopo ultimo, rendere più efficiente la gestione delle deleghe e uniformarne la scadenza, fissata al 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di emissione. Il tutto, in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal decreto “Adempimenti” (Dlgs n. 1/2024).

Fisco online: delega unica e fac-simile di domanda

Cassetto fiscale delegato: come dunziona 10 Luglio 2024 Il provvedimento attuativo di questa importante novità procedurale istituisce dunque un nuovo fac-simile di richiesta con le relative specifiche tecniche di trasmissione telematica. Il documento definisce le informazioni minime che devono essere indicate nella delega, inclusi i dati anagrafici del contribuente e dell’intermediario, la data di conferimento o revoca e i servizi oggetto della delega, (tanto per l’AdE quanto per l’AdER) che includono nello specifico:

Cassetto fiscale delegato,

fatturazione flettronica e corrispettivi telematici,

dati ISA,

Servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ecco il quadro del modello di delega in cui barrare le voci di proprio interesse:

Per alcuni servizi specifici, come la conservazione delle fatture elettroniche e l’accreditamento dei dispositivi, la delega può essere conferita anche a soggetti diversi dagli intermediari, attraverso la funzionalità disponibile nell’area riservata del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenza e revoca deleghe

Come consultare il Cassetto Fiscale Agenzia Entrate 19 Febbraio 2024 Un’importante novità riguarda la scadenza delle deleghe: tutte avranno una durata fissa fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento. Resta comunque possibile per il contribuente revocare anticipatamente la delega o per l’intermediario rinunciare all’incarico. Ogni variazione nei dati della delega comporterà la revoca automatica della precedente e l’attivazione di una nuova.

Le vecchie deleghe attivate prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema rimangono valide fino alla loro scadenza, ma comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Trasmissione telematica delega unica

La trasmissione telematica della comunicazione di conferimento della delega potrà essere effettuata:

da parte del contribuente (solo per persone fisiche non titolari di partita IVA) attraverso specifica funzionalità web nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;

(solo per persone fisiche non titolari di partita IVA) attraverso specifica funzionalità web nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate; dall’intermediario delegato, mediante un file XML firmato digitalmente o sottoscritto con firma elettronica avanzata, realizzata tramite la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o altri certificati digitali conformi alle specifiche tecniche previste.

Gli intermediari potranno inoltre offrire ai propri clienti servizi per il conferimento della delega, previa convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Entrata in vigore del nuovo sistema

L’avvio operativo del nuovo sistema di conferimento delle deleghe fiscali sarà comunicato tramite avviso sui siti web dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Da quel momento, sostituirà completamente le precedenti modalità, disciplinate dai provvedimenti del 2013 e del 2018.

Le deleghe già esistenti, come detto, resteranno comunque valide fino alla loro naturale scadenza o fino ad eventuale revoca.

Per ulteriori dettagli e per il testo completo del provvedimento del 2 ottobre 2024, è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.