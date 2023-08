Cassetto Previdenziale Aziende per la gestione dei rapporti con l’INPS

Scopri come il Cassetto Previdenziale può migliorare la gestione dei rapporti previdenziali con l'INPS, dai vantaggi offerti alla sua funzionalità.

Il Cassetto Previdenziale Aziende è uno strumento essenziale per la gestione dei rapporti previdenziali con l’INPS, effettuare adempimenti, identificare in modo autonomo eventuali anomalie e intervenire per risolverle, inoltrare richieste per via telematica, accedere a incentivi per le assunzioni e fruire di agevolazioni.

Vediamo in dettaglio.

Cassetto previdenziale aziende per il dialogo con l’INPS

Cassetto previdenziale INPS: nuovi servizi per datori di lavoro 31 Marzo 2023 Attraverso il Cassetto Previdenziale, i professionisti possono dialogare con l’INPS, verificare lo stato dei rapporti previdenziali e utilizzarlo per avere una panoramica chiara della situazione aziendale.

Grazie all’opzione “Evidenze 2.0“, è possibile rilevare e correggere le anomalie contributive che potrebbero influire sul rilascio del DURC.

Il Cassetto Previdenziale funziona anche come “sportello telematico” per minimizzare la necessità di accesso fisico alle strutture dell’INPS. Allo stesso tempo, rende più semplice la gestione delle richieste complesse garantendo una risposta tempestiva e accurata.

Molti Ordini professionali hanno siglato specifiche convenzioni con l’INPS al fine di operare per tramite dei loro clienti.

Evidenze nel Cassetto Aziende

Le “Evidenze” sono informazioni di varia natura che l’INPS segnala all’azienda. Sono filtrabili per soggetto e tipologia.

Qualche esempio: Note di rettifica (emesse e inviate), F24 Pagamento, DM10 non abbinati, Emens e Uniemens errati e DMVIG da confermare, DM Anomali, Provvisori e Non generabili, Denunce DM10 errate, respinte, danneggiate, Consultazione ricorsi amministrativi non definiti, Compensazioni F24 non definite.

Le Evidenze sono segnalate dall’INPS nel Cassetto Aziende a scopo informativo: su di esse non si può intervenire direttamente ma bisogna attivare specifiche procedure.

Utilizzo della PEC nel Cassetto Previdenziale

Servizi INPS: accedi online 4 Giugno 2023 Nel Cassetto Previdenziale, è presente la sezione “Contatti” dove il datore di lavoro può inserire i propri dettagli di contatto, inclusa la PEC. Questa funzione è particolarmente utile per garantire un flusso di comunicazione efficiente con l’INPS.

Per quesiti specifici è consigliabile utilizzare comunque il cassetto bidirezionale, perché tramite PEC si forniscono solo comunicazioni di carattere generale.

NB: Inserendo la PEC del consulente, le comunicazioni saranno inviate solo a questo soggetto.

Invio comunicazione INPS tramite Cassetto Previdenziale

L’invio di una richiesta all’INPS può essere effettuato facilmente attraverso l’opzione “Nuova richiesta“. È consigliabile utilizzare il Cassetto Previdenziale per inviare comunicazioni o richieste di chiarimenti all’INPS, in quanto garantisce una gestione più efficiente e ordinata delle comunicazioni.

Strumenti di supporto nel Cassetto Previdenziale

Il Cassetto Previdenziale offre anche strumenti di supporto per le aziende, come il tool di calcolo delle aliquote contributive per la verifica di una corretta compilazione del flusso UniEmens e di eventuali note di rettifica a debito.