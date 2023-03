Cassetto previdenziale INPS: nuovi servizi per datori di lavoro

Nuova abilitazione al Cassetto previdenziale INPS per datori di lavoro di dipendenti pubblici e loro intermediari.

Nel Cassetto previdenziale INPS è disponibile una nuova sezione, relativa ai servizi per le posizioni contributive dei datori di lavoro di dipendenti pubblici.

A tal fine, è stata creata una nuova modalità di abilitazione per i servizi indicati sul modello RA012 facenti capo a “Denunce contributive e versamenti”:

Visualizzazione versamenti Ente;

Visualizzazione note di debito Ente;

Visualizzazione piani di ammortamento Ente;

Compilazione manuale DMA – UNIEMENS ListaPosPa;

Visualizzazione DMA – UNIEMENS ListaPosPa.

La compilazione del modello RA012 e le istruzioni di abilitazione ai servizi telematici restano invece quelle precedenti in riferimento ai servizi: Note di debito Ente (Benefici in sede di pensione e in sede di TFS), Contribuzione figurativa e Prestiti, riscossione crediti, gestione TFR/TFS.

Tutte le istruzioni sono contenute nel Messaggio INPS 34/2023 del 31 marzo.