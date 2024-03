Certificazione Unica 2024 online su NoiPA e App

Certificazione Unica 2024 dei lavoratori statali (PA e Scuola) online sulla piattaforma NoiPA e sulla App gratuita: come accedervi e cosa contiene.

Pubblicazione online della Certificazione Unica dei dipendenti pubblici sulla piattaforma NoiPA raggiungibile da web e tramite App: in entrambi i casi i lavoratori della PA e della Scuola possono visualizzare, scaricare e stampare la CU.

Dopo la sospensione del servizio nei giorni scorsi per motivi tecnici, le CU2024 (Redditi 2023) sono rese disponibili sul portale NoiPA a partire da lunedì 18 marzo.

Per quanto riguarda i dipendenti della Pubblica Amministrazione, il modello riporta come di consueto tutti gli emolumenti ricevuti e segnalati attraverso il sistema NoiPA nel corso dell’anno fiscale (oltre alle retribuzioni, sono indicate ritenute, detrazioni, dati previdenziali e assistenziali), riepilogati ai fini della dichiarazione dei redditi.

Cosa contiene la CU dei dipendenti pubblici

Il modello CU attesta i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, del periodo d’imposta successivo a quello a cui i redditi certificati sono riferiti.

In particolare, riporta ritenute operate, detrazioni applicate, dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta.

Ogni dipendente pubblico con cedolino paga consegnato tramite il portale NoiPA può consultare il modello di Certificazione Unica dell’anno di competenza, che riporta i risultati del conguaglio fiscale, effettuate nel mese di febbraio successivo all’anno fiscale di riferimento.

Casi particolari di CU NoiPA

Per il personale in servizio per il quale lo stipendio di febbraio non viene emesso (part-time verticale, aspettativa, ecc.), la CU è elaborata senza annotazione “addizionali all’IRPEF calcolate e non recuperate” e certificando l’eventuale conguaglio fiscale a debito nel campo – “IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio”.

Per il personale cessato entro il 1° febbraio dell'anno del rilascio della certificazione, NoiPA non effettua il calcolo del conguaglio fiscale né esegue il calcolo delle addizionali IRPEF e dei conguagli contributivi 18% e 3-ter. Pertanto, la CU prodotta riporta nelle annotazioni l'indicazione "obbligo della dichiarazione dei redditi".

Come accedere alla Certificazione Unica su NoiPA

Per visualizzare la propria CU, per chi ancora non lo avesse fatto, bisogna registrarsi a NoiPA e accedere alla propria area personale con proprie credenziali:

SPID – Identità Digitale;

CNS – Carta Nazionale dei Servizi;

CIE – Carta d’Identità Elettronica;

codice fiscale e password NoiPA.

La Certificazione Unica resta disponibile su NoiPA per 5 anni, archiviata nella sezione “Documenti Personali”.