CU INAIL 2024 online, come riceverla o scaricarla

Certificazione Unica 2024 INAIL disponibile sul Portale web per infortunati, naviganti ed ex dipendenti pensionati: tutti i canali per ottenere la CU.

I contribuenti che hanno l’INAIL come sostituto d’imposta o che nel 2023 hanno percepito redditi dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro possono scaricare la Certificazione Unica 2024, disponibile tramite diversi canali per i seguenti contribuenti:

lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale (la CU 2024 contiene i dati sulle indennità di inabilità temporanea assoluta e i redditi esenti liquidati nel 2023);

lavoratori del settore Navigazione (oltre alle sopra citate prestazioni, sono comprese anche le indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della legge 1486/1962);

ex dipendenti INAIL e loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza (in questo caso, la certificazione unica riporta i dati sulla pensione erogata dall’INAIL).

Come si scarica la CU 2024 dal portale INAIL

Certificazione Unica 2024: come scaricarla online 28 Febbraio 2024 Per visualizzare e scaricare la CU INAIL 2024 bisogna accedere via Internet (a questo link) o chiamare per telefono il Contact Center al numero 06 6001.

Chi sceglie di scaricare la Certificazione Unica dal portale INAIL, deve accedere ai “servizi online” utilizzando le proprie credenziali (SPID, CIE – Carta d’Identità Elettronica oppure CNS – Carta Nazionale dei Servizi). Una volta entrato nell’area riservata, l’utente seleziona la voce “certificazione unica” dal menu a sinistra.

La procedura è diversa per i pensionati INAIL: una volta entrati, devono selezionare in alto a destra la voce “My Home”. Appare una schermata con un menu a sinistra dal quale bisogna scegliere “Portale del Pensionato” e poi la funzione “Accedi al portale”. La Certificazione Unica è disponibile sotto la voce “Cedolino” selezionando nella scelta dei mesi la voce “CU“.

Nel caso in cui sia il primo accesso, dopo essere entrati nell’area riservata e prima di effettuare i passaggi sopra descritti compare un form nel quale bisogna inserire i dati richiesti.

Le altre modalità per avere la CU 2024

Come detto, ci sono anche le altre modalità, differenziate per categoria di utenza.

Infortunati, affetti da malattia professionale e lavoratori della Navigazione possono utilizzare i servizi online ed il Contact Center INAIL (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 al numero 06-6001) oppure rivolgersi ai CAF convenzionati;

Gli ex dipendenti INAIL e superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza, possono ottenere la CU anche per posta ordinaria se se avevano fatto richiesta di spedizione cartaceo del cedolino (pagando un contributo annuale di 13 euro per le spese di spedizione).