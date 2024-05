Certificazione Unica INPS 2024 aggiornata online: tutti i modi per chiederla e ottenerla in formato cartaceo o elettronico, anche a casa.

Tutti gli anni l’INPS rende disponibile la Certificazione Unica per i soggetti per i quali funge da sostituto d’imposta (pensionati, beneficiari di prestazioni, ecc.) operando nel documento tutti i conguagli fiscali relativi all’anno d’imposta precedente.

Il documento fiscale certifica gli importi corrisposti dall’INPS ai titolari di prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito oppure ai cittadini che hanno percepito dall’INPS redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi di altra natura.

E’ possibile ottenere il documento in forma cartacea o digitale, direttamente o su delega tramite i patronati.

Vediamo dunque tutti i modi per ottenerla facilmente il documento necessario per la compilazione della dichiarazione dei redditi oppure per avvalersi delle varie modalità previste dall’Istituto di Previdenza per richiedere la CU, sintetizzate nella nuova Circolare 63/2024.

CU INPS 2024 con rettifica

La CU INPS 2024 è disponibile dallo scorso 18 marzo. Dal giorno successivo, l’Istituto ha provveduto a introdurre le correzioni eventualmente necessarie in base alle comunicazioni dei destinatari che hanno rilevato inesattezze.

L’avvenuta rettifica è resa nota all’interessato mediante comunicazione postale, via PEC o tramite i Servizi Fiscali all’interno dell’area personale MyINPS seguendo il percorso: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Comunicazioni Fiscali”.

Il contribuente deve verificare il contenuto della dichiarazione precompilata, aggiornandolo se necessario, sulla base dei dati dell’ultima Certificazione Unica rilasciata. Detto questo, ecco di seguito i canali per ricevere la CU 2024.

Certificazione INPS online

Certificazione Unica 2024: come scaricarla online 28 Febbraio 2024 Gli utenti possono visualizzare, scaricare e stampare il modello di CU/2024 per la dichiarazione dei redditi direttamente dal sito dell’Istituto di Previdenza (www.inps.it).

Dal portale online, la Certificazione Unica si trova nell’area riservata MyINPS accessibile con credenziali personali. E’ possibile scaricarla seguendo il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”. E’ anche possibile delegare una persona di fiducia.

CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili anche all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, accessibile dal menu, alla voce “Modelli”.

Si può visualizzare e scaricare il documento anche su smartphone, all’interno dell’applicazione “INPS Mobile“. Chi preferisce riceverla via PEC deve invece farne richiesta all’indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it allegando copia del documento di identità.

I pensionati potranno utilizzare anche il servizio online “Cedolino pensione”.

Certificazione INPS allo sportello

Il rilascio della CU 2024 in forma cartacea può essere richiesto presso le sedi territoriali INPS, presso il servizio di prima accoglienza nelle strutture in cui è presente, oppure prenotando un appuntamento (si può richiedere online, usando la app mobile, oppure chiamando il contact center).

Certificazione INPS a domicilio

Si può chiedere l’invio a casa (anche dell’erede) della Certificazione Unica INPS. Questa richiesta può essere fatta al numero verde dedicato 800 434320 (con risposta automatica), al Contact Center Multicanale (numero 803 164), al numero fisso 06 164164, o all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. Gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Certificazione INPS su delega professionale

Ci si può rivolgere anche a CAF, patronati o professionisti abilitati alla dichiarazione per inoltrare la richiesta di CU per proprio conto, previo conferimento di specifica delega al servizio professionale (con procedura differente da quella per la delega ad una persona di fiducia).

Si può anche ottenere supporto presso i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’INPS per l’attivazione di un punto cliente di servizio.

CU INPS per utenze specifiche

Ci sono poi modalità specifiche per alcune tipologie di utenti.

Pensionati residenti all’estero : possono richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

: possono richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana). Utenti con disabilità: per questi soggetti, c’è il Canale utenza fragile, operativo da ottobre 2023.

Tutti i modi per ottenere la CU INPS

Oltre alla modalità telematica (entrando nell’area MyINPS) e all’App INPS Mobile (servizio Certificazione Unica), ci sono dunque molteplici opzioni alternative per ricevere l’ex CUD dall’INPS. Riassumendole:

rilascio cartaceo della Certificazione Unica presso il servizio di Prima accoglienza (senza prenotazione) nelle sedi INPS dove è presente o presso gli sportelli veloci (con prenotazione);

della Certificazione Unica presso il servizio di Prima accoglienza (senza prenotazione) nelle sedi INPS dove è presente o presso gli sportelli veloci (con prenotazione); rilascio elettronico ai titolari di PEC scrivendo a richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e allegando copia del documento di identità (le istruzioni sono presenti anche nell’area MyINPS);

ai titolari di PEC scrivendo a richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it e allegando copia del documento di identità (le istruzioni sono presenti anche nell’area MyINPS); rilascio con delega a persone di fiducia per l’utilizzo dei servizi accessibili con identità digitale per conto dell’utente;

per l’utilizzo dei servizi accessibili con identità digitale per conto dell’utente; rilascio con delega a professionisti abilitati, Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale (CAF).

abilitati, Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale (CAF). Canale utenza fragile per disabili e anziani con difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS;

per disabili e anziani con difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS; Sportello Mobile per le categorie di utenti disagiati (ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale, Ciechi civili, ecc.) che rientrano nel progetto, rivolgendosi ai numeri indicati nella comunicazione ricevuta;

per le categorie di utenti disagiati (ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale, Ciechi civili, ecc.) che rientrano nel progetto, rivolgendosi ai numeri indicati nella comunicazione ricevuta; spedizione a casa su richiesta del titolare, chiamando il numero verde 800 434320 (con risponditore automatico) oppure il Contact Center al numero 803 164 (da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile), o ancora mandando una email ordinaria a richiestacertificazioneunica@inps.it;

su richiesta del titolare, chiamando il numero verde 800 434320 (con risponditore automatico) oppure il Contact Center al numero 803 164 (da rete fissa) o al numero 06 164164 (da rete mobile), o ancora mandando una email ordinaria a richiestacertificazioneunica@inps.it; all’estero per i pensionati residenti fuori Italia, con richiesta dalla CU telefonando al numero 0039-06 164164.

Tutti i dettagli sono consultabili nella circolare INPS del 7 maggio 2024.