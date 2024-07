Rivalutazione ANF da luglio 2024: ecco i nuovi importi INPS

Cambiano gli importi dell’Assegno per Nucleo Familiare grazie alla rivalutazione ISTAT: sussidi ANF in aumento del 5,4% dal 1° luglio 2024.

A partire da luglio 2024, cambiano gli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), il contributo alternativo dall’Assegno Unico nel senso che è destinato alle famiglie senza figli a carico ma composte da soli coniugi, fratelli o sorelle e nipoti.

L’INPS ha riepilogato le novità relative a questa prestazione previdenziale che ha subito la rivalutazione annua in relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata da ISTAT.

Assegni familiari ANF e AF e Assegno Unico: requisiti e regole a confronto 21 Maggio 2024 Sono in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, le nuovw tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il Nucleo Familiare in base ai livelli reddituali riportati.

Come ricorda l’INPS, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT è risultata pari a + 5,4%.

I nuovi importi sono dettagliati nell’allegato 1 dell’apposita circolare INPS, che fa riferimento ai:

nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli;

nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili);

nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili);

nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);

nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).