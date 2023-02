Quota 103: domanda di pensione al via sul sito INPS

L'INPS apre la procedura di domanda per la pensione anticipata flessibile meglio nota come Quota 103 (41 + 62): prime istruzioni e canali di presentazione.

Con il messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023, l’INPS si comunica di aver integrato e il sistema di gestione delle domande di pensione per consentire la presentazione dell’istanza di Quota 103 (con 41 anni di contributi e 62 anni di età), che prevede in alternativa un incentivo alternativo in busta paga per chi decide di restare al lavoro pur avendone i requisiti.

La misura è definita “Pensione anticipata flessibile” (di cui all’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e, con successiva circolare, di imminente pubblicazione, saranno fornite ulteriori istruzioni.

Le domande di pensione anticipata flessibile con Quota 103 possono essere presentate attraverso i consueti canali:

dal sito web dell’INPS (www.inps.it) autenticandosi con SPID di secondo livello, CNS o Carta di identità elettronica, seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;

utilizzando i servizi telematici degli Istituti di Patronato;

chiamando il Contact Center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento).