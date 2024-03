INPS su WhatsApp: iscrizione al canale anche presso le sedi

Iscrizione al canale INPS su WhatsApp nelle sedi territoriali, inquadrando il QR code sui poster affissi: informazioni su pensioni, indennità e bonus.

Si chiama INPS per tutti il canale Whatsapp dell’Istituto Nazionale di Previdenza: già operativo dal 19 febbraio, consente di ricevere direttamente sullo smartphone informazioni su pensioni e bonus, indennità economiche e ammortizzatori sociali.

Dai prossimi giorni, presso le sedi INPS saranno affissi anche dei poster contenenti un QR Code, da inquadrare per iscriversi subito al canale.

Ogni settimana, proporrà almeno cinque contenuti, in diversi formati (news, video, link, visual).

Come iscriversi al canale INPS

Per iscriversi basta cliccare sul link: https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34. In alternativa, basta inquadrare il seguente QR Code, che è esposto anche in tutte le sedi territoriali.

Quali contenuti propone

Il canale WA dell’INPS – sulla scia di quello dell’Agenzia delle Entrata, inaugurato nei mesi scorsi – è dedicato a tutte le tipologie di utenti: aziende e famiglie, pensionati e lavoratori, imprenditori e cittadini.

Le informazioni veicolate da “INPS per tutti” riguarderanno i più importanti aggiornamenti sui diversi temi legati alla previdenza sociale: pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione, contributi e molti altri.

Ogni tematica è contraddistinta da un elemento grafico di colore diverso:

verde per imprese e liberi professionisti,

giallo per le informazioni a tema lavoro,

arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza,

rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità

blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

Come funziona la chat

La chat consente di leggere i messaggi inviati e di reagire utilizzando gli emoji, che per esempio possono esprimere il gradimento di un determinato post. Ma non si possono inviare risposte o porre domande o commentare per iscritto le news che ricevono.