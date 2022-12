Agenzia delle Entrate-Riscossione, nuovo portale online

Nuovo portale web per Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER): servizi interattivi per contribuenti e intermediari, informazioni su debiti e procedure.

Una nuova veste grafica e una riorganizzazione dei contenuti per semplificare la navigazione all’utente: il nuovo portale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) ha sezioni in home page dedicate ai principali servizi (Paga online, Richiesta di rateizzaizone, Se Mi Scordo) e ai modi per prenotare un appuntamento agli sportelli territoriali oppure online.

Riscossione: sportello online per debiti a ruolo 14 Novembre 2022 Ci sono anche novità e approfondimenti, bandi e gare in corso. Il portale così rinnovato è navigabile su smartphone, anche nell’ottica di offrire servizi a distanza che possano rendere più immediato il rapporto con i contribuenti.

Dal menù principale in alto è possibile individuare il profilo utente (cittadini, imprese e professionisti, enti creditori) e accedere a servizi e moduli. Sulla destra, c’è la sezione riservata, nella quale si entra tramite credenziali. Gli intermediari possono accedere direttamente nella piattaforma Equipro.

Nella parte centrale della home page ci sono i servizi web più utilizzati in area riservata (Rateizza il debito, Sospendi la riscossione, Se Mi Scordo) e in area pubblica (Paga online, Invia la richiesta di rateizzazione, Rateizzazione – Richiedi i moduli di pagamento), cliccando sui quali si arriva a una pagina esplicativa, con i link per effettuare le operazioni richieste o per avere ulteriori informazioni.

Ci sono poi le seguenti sezioni:

Contatta l’Agenzia , con i molteplici canali (Contact Center, Invia una email al Servizio Contribuenti, PEC, Help desk Enti e Reclami), cliccando sui quali si ottengono tutte le spiegazioni su funzionalità e motodi di accesso;

, con i molteplici canali (Contact Center, Invia una email al Servizio Contribuenti, PEC, Help desk Enti e Reclami), cliccando sui quali si ottengono tutte le spiegazioni su funzionalità e motodi di accesso; Per saperne di più offre approfondimenti tematici e contenuti multimediali (video-tutorial e social network), ad esempio come leggere una cartella esattoriale, cosa fare dopo averla ricevuta, come funzionano e a quanto ammontano gli interessi di mora;

offre approfondimenti tematici e contenuti multimediali (video-tutorial e social network), ad esempio come leggere una cartella esattoriale, cosa fare dopo averla ricevuta, come funzionano e a quanto ammontano gli interessi di mora; Bandi e avvisi con le gare in corso, quelle aggiudicate o scadute e le procedure negoziate sotto soglia;

con le gare in corso, quelle aggiudicate o scadute e le procedure negoziate sotto soglia; L’Agenzia comunica con i comunicati stampa, il materiale informativo per gli organi di stampa e il cittadino, i quaderni didattici interattivi (ad esempio “Fisco e scuola per seminare legalità”).