Riscossione: attivato lo sportello online in videochiamata

Dal 27 settembre si può prenotare un appuntamento in video chat con Agenzia Entrate Riscossione: basta un pc o lo smartphone, senza recarsi allo sportello.

Agenzia delle Entrate – Riscossione ha attivato il nuovo servizio di sportello online per offrire assistenza ed eseguire operazioni in videochiamata con i contribuenti, previa prenotazione tramite l’area riservata del sito (accesso tramite SPID o CIE), nella sezione “appuntamenti e contatti”, senza muoversi da casa, utilizzando un pc, smartphone o tablet.

Tramite il servizio possono essere eseguite le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico (informazioni o assistenza su pagamenti, domande di rateizzazione, sospensione o rimborso, ecc.) eliminando le attese negli uffici. In via sperimentale, il servizio è disponibile per le province di Roma, Bari, Brescia e Lecce, entro metà di ottobre sarà esteso a Milano, Modena e Bologna e progressivamente fruibile su tutto il territorio nazionale.

Come prenotare e videochiamare

È possibile prenotare fino ai successivi quattro giorni lavorativi, indicando data e ora. Dopo la prenotazione , il sistema invia una email di riepilogo con le informazioni e le istruzioni per la videochiamata. Successivamente, è anche possibile cancellare l’appuntamento.

, il sistema invia una email di riepilogo con le informazioni e le istruzioni per la videochiamata. Successivamente, è anche possibile cancellare l’appuntamento. Per attivare la videochiamata nel giorno e nell’orario dell’appuntamento (è consentito un ritardo massimo di 10 minuti) bisognerà poi accedere all’area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, e avviare il collegamento.

nel giorno e nell’orario dell’appuntamento (è consentito un ritardo massimo di 10 minuti) bisognerà poi accedere all’area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti”, e avviare il collegamento. L’AdER ha predisposto anche dei moduli in pdf editabile, che possono essere usati durante l’appuntamento o compilati prima per velocizzare la procedura.

Ovviamente, resta sempre possibile prenotare un appuntamento allo sportello fisico in presenza, utilizzando il servizio “Trova lo sportello e prenota” senza credenziali di accesso.