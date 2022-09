Bonus Trasporti: piattaforma e lista gestori online

Bonus fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali al Trasporto Pubblico Locale: piattaforma e lista dei gestori convenzionati online.

Attiva la piattaforma ufficiale per la richiesta del Bonus Trasporti. Il voucher fino a 60 euro per l’abbonamento mensile o annuale ai servizi locali è richiedibile a partire dal 1° settembre e spendibile nel mese solare di acquisto scontato dell’abbonamento, per sé o per figli minori a carico, purché nominalmente con reddito complessivo annuo lordo inferiore a 35mila euro.

Per conoscere quali sono le società di trasporto convenzionate (ossia quelle che alla biglietteria accettano il Buono Trasporti), è disponibile sul sito anche la lista degli operatori di trasporto pubblico locale attivi e non attivi per il Bonus.

Senza l’indicazione specifica del gestore dei servizi al quale si intende sottoporre il voucher per l’acquisto dell’abbonamento non è infatti possibile completare la richiesta del Bonus Trasporti.

Nelle prime ore si rilascio della piattaforma, il link che dà accesso alla lista completa dei gestori non è visionabile per eccesso di visite: in pratica, a poche ore dall’avvio della misura il sistema sembra già essere a rischio tilt. Una situazione destinata a normalizzarsi con il trascorrere delle ore, ma con il tic tac delle lancette che incombe: il Bonus Trasporti è disponibile nella misura di 60 euro a testa soltanto fino ad esaurimento delle risorse.