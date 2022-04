Lavoro, Comunicazioni d’urgenza con procedura UNIURG

Comunicazione obbligatoria di assunzione con UNIURG: dal 6 aprile applicativo online per invio comunicazione sintetica d'urgenza con modello unificato Urg.

Dal 6 aprile va online l’applicativo UNIURG per l’invio della comunicazione sintetica d’urgenza nell’ambito degli adempimenti a carico dei datori di lavoro che avviano rapporti di lavoro soggetti a Comunicazione Obbligatoria preventiva.

Il servizio telematico (sarà raggiungibile dal 6 aprile all’indirizzo: https://couniurg.lavoro.gov.it/) sostituisce la tradizionale procedura con invio fax, per le assunzioni immediate che non permettono di adottare la prassi ordinaria, a sua volta passata su un nuovo canale telematico dal 28 marzo (CO), raggiungibile dal portale Cliclavoro (dall’area riservata ai datori di lavoro).

Lavoro occasionale: Comunicazione unificata online 28 Marzo 2022 Il modello Unificato Urg è informatico e permette a tutte le aziende pubbliche e private di adempiere all’obbligo di comunicazione nel caso di indisponibilità del procedura CO. Resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria il primo giorno utile successivo all’invio del modello Urg tramite servizio UNIURG.

Per le CO d’urgenza (assunzione rapida per evitare danni a persone e impianti o per motivate esigenze produttive, tecniche e organizzative che non consentono di prorogare l’impiego dei lavoratori), si procede adesso con il sistema unificato delle CO ordinarie.

N.B. Dalle 12:00 di venerdì 1° aprile, per circa 24 ore, saranno svolti interventi di manutenzione sul portale Servizi Lavoro del Ministero e quindi tutti i servizi digitali saranno temporaneamente indisponibili.