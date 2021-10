Cessione Quinto con estinzione anticipata: rimodulazione piano online

Cessione quinto pensione, nuovo servizio INPS online: rimodulazione del piano di ammortamento per estinzione anticipata parziale del debito residuo.

Per chi ha chiesto la cessione del quinto pensione, l’INPS ha rilasciato un nuovo servizio online dedicato agli intermediari finanziari, per inoltrare domanda di rimodulazione del piano di ammortamento (ossia durata e importi) per la restituzione del debito, pagato a rate e trattenuto sul cedolino pensione, in caso di estinzione anticipata parziale del debito residuo.

Se un pensionato decide di estinguere anticipatamente un finanziamento, gli intermediari finanziari aderenti alla Convenzione con l’INPS possono ora richiedere per via telematica la rimodulazione del contratto di finanziamento, scegliendo una o entrambe le opzioni disponibili:

riduzione dell’importo della rata;

e/o nell’anticipazione della scadenza del piano di ammortamento.

La funzione web “Domanda di rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale” è fruibile dagli intermediari finanziari all’interno dei servizi “Cessione Quinto”, tramite Web Service e Web Application. La precedente procedura con gestione manuale resta invece confermata per le società in regime di accreditamento non aderenti alla Convenzione con l’INPS. Tutte le istruzioni sono disponibili nel Messaggio INPS 3339 del 5 ottobre 2021.

Banche e intermediari finanziari interessati a concedere ai clienti pensionati INPS linee di finanziamento con gli standard previsti, possono siglare una convenzione rivolgendosi alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi – Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, al seguente indirizzo: [email protected]