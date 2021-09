I test validi per avere in Green Pass in Italia: nuova FAQ di Governo

Test salivare: Green Pass solo per fragili e screening 25 Settembre 2021 Il Governo ha aggiornato le FAQ pubblicate sul portale DGC (https://www.dgc.gov.it) per il rilascio della Certificazione Verde Covid-19, ossia il Green Pass utilizzato in molteplici ambiti di applicazione nel Paese, non ultimo qualunque contesto lavorativo pubblico e privato. In particolare, è stata aggiunta una specifica risposta al seguente quesito:

Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?