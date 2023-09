ISEE corrente: regole, validità, calcolo e moduli DSU

ISEE corrente: come funziona l'aggiornamento dell'Indicatore e il calcolo in DSU della variazione di reddito, patrimonio e famiglia dell'anno precedente.

Il campo di applicazione dell’ISEE corrente prevede oggi modalità estensive rispetto al passato.

Si tratta del Modello di DSU che si presenta al ricorrere di determinate condizioni che rispecchiano un significativo aggiornamento della situazione familiare, lavorativa e patrimoniale del nucleo a cui si riferisce.

=> Calcolo ISEE online, gratuito su PMI.it

ISEE Corrente: quando si può presentare

Quando ricorrono delle condizioni di legge (variazioni di reddito o patrimonio di almeno il 20%, se si perde il lavoro o se si interrompe la fruizione di trattamenti), si può richiedere un ISEE corrente che prenda a riferimento la situazione patrimoniale dell’anno precedente invece di quella di due anni prima.

Se vi sono le condizioni, è dunque possibile aggiornare sia la componente patrimoniale che reddituale.

L’ISEE corrente sarà poi valido fino al 31 dicembre dell’anno in cui viene presentato, a meno che non intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti (ed in questo caso deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione).

Verifiche fiscali e INPS

L’INPS verifica poi eventuali omissioni o difformità analizzando le comunicazioni obbligatorie, mentre l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici sui dati in Anagrafe tributaria e segnala all’INPS eventuali discordanze su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo familiare.

Gli enti che erogano le prestazioni accedono al Sistema informativo ISEE e, se rilevano omissioni o difformità, possono chiedere idonea documentazione per dimostrare la veridicità dei dati indicati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che assieme all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è utilizzata per fare richiesta di prestazioni sociali agevolate (prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente).

Se emerge l’indebita fruizione di prestazioni a causa di dichiarazioni mendaci, il dichiarante non potrà ottenere il rilascio dell’ISEE corrente per due anni.