SPID al supermercato: al via servizio gratuito Coop

Attivazione SPID con Coop, in partnership con Namirial: registrazione online e rilascio identità digitale al punto vendita prescelto.

Dopo Poste Italiane, arriva un altro servizio gratuito e “semplice” di rilascio e attivazione SPID: quello promosso da Coop. La sperimentazione è partita presso nei punti vendita di Firenze, ma a breve il servizio sarà esteso a tutti i punti vendita dell’intero territorio nazionale. SPID è l’identità digitale personale ed univoca con cui accedere ai servizi online della pubblica amministrazione (un solo account per tutti i siti della PA, e non solo). Il servizio SPID erogato da Coop si appoggia all’identity provider Namirial.

Come ottenere un'identità digitale SPID 24 Agosto 2021

Come si attiva SPID con Coop? Basta cercare online il punto vendita di proprio interesse (alla pagina www.e-coop.it/negozi-spid), seleziona dalla mappa il supermercato abilitato alla richiesta di SPID e poi cliccare su “Richiedi SPID in questo negozio”. La procedura di avvia online e si conclude fisicamente presso il punto vendita selezionato, che sarà quello in cui ci si deve recare per l’autenticazione e l’attivazione dell’identità digitale.

Con una procedura guidata si forniscono i propri dati e contatti (servono codice fiscale, tessera sanitaria e un documento di riconoscimento italiano in corso di validità). Dopo la registrazione sul portale, si riceve una mail di riepilogo con le informazioni e i documenti da portare al punto vendita prescelto per richiedere lo SPID.