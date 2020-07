Fatturazione elettronica verso la PA: regole e normativa

Il diritto al rimborso IRPEF spetta anche in caso di dichiarazione dei redditi (modello 730) integrativa tardiva: la sentenza della Cassazione.

Fumata nera dal Governo sulla richiesta dei commercialisti di nuova proroga per le scadenze fiscali e i versamenti IRPEF, IRES e IRAP del 20 luglio.

Residenza senza casa: domanda e ottenimento

Come funziona la residenza anagrafica per coloro che sono senza casa, ovvero per le persone senza fissa dimora.