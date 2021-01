Nel Recovery Plan, Cloud e competenze digitali

Cosa prevede il Recovery Plan per la Pubblica Amministrazione: ecco le risorse destinate alla digitalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano.

Recovery Plan approvato 13 Gennaio 2021 Nello schema del Recovery Plan approvato dal Consiglio dei Ministri sono previsti interventi strategici su più fronti, coinvolgendo anche la Pubblica Amministrazione soprattutto sull’asse digitalizzazione e innovazione (uno dei tre pillar del PNRR). Obiettivo primario è cambiare la PA per favorire la trasformazione del settore pubblico, grazie a una dotazione di apparati moderni e sicuri.

Nel Recovery Plan italiano, per quanto concerne la PA si punta in modo particolare sul passaggio al Cloud per lo svecchiamento delle infrastrutture, il ricorso a nuove tecnologie e l’interconnessione tra banche dati. Un peso notevole ha però anche il miglioramento delle competenze digitali del personale della PA, attraverso la riqualificazione del capitale umano e attuando una drastica semplificazione burocratica.

Obiettivi ulteriori: accelerare i tempi della Giustizia, favorire la diffusione di piattaforme e servizi digitali, promuovere i pagamenti elettronici dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

PA nel Recovery Plan italiano

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza si mira a favorire la digitalizzazione in maniera verticale e orizzontale, con obiettivi trasversali, compreso l’impatto di genere (es.: attraverso lo smart working, favorendo l’accesso a posizioni dirigenziali) e sui giovani (es.: reclutamento straordinario per l’esecuzione del PNRR).

Complessivamente, per la digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA sono disponibili 11,45 miliardi così distribuiti:

7,95 miliardi per la digitalizzazione (5,57 miliardi per la Cittadinanza Digitale, Servizi e Piattaforme Abilitanti, 1,25 miliardi per le Infrastrutture digitali e cyber security, 1,13 miliardi per i Dati e l’interoperabilità);

(5,57 miliardi per la Cittadinanza Digitale, Servizi e Piattaforme Abilitanti, 1,25 miliardi per le Infrastrutture digitali e cyber security, 1,13 miliardi per i Dati e l’interoperabilità); 2 miliardi per l’innovazione organizzativa della Giustizia;

1,5 miliardi per la modernizzazione della PA, con progetti di rafforzamento e valorizzazione del capitale umano, semplificazione delle procedure, digitalizzazione dei processi, reclutamento di personale, attuazione della PA Smart tramite la creazione di Poli Territoriali di reclutamento, iniziative di formazione, coworking e smart working (720 milioni per PA Competente: rafforzamento e valorizzazione del capitale umano, 480 milioni per la PA semplice e connessa: semplificazione delle procedure e digitalizzazione dei processi, 210 milioni per la PA capace: reclutamento di capitale umano, 100 milioni per la PA Smart: creazione di Poli Territoriali per il reclutamento, la formazione, il coworking e lo smartworking).