Maxi-Concorso Roma Capitale: a bando 800 nuove assunzioni

Nuove opportunità di lavoro presso il Comune di Roma Capitale, che promuove tre bandi per l’assunzione di oltre 800 nuovi dipendenti (con reclutamento a tempo pieno e indeterminato) tra operatori, istruttori e funzionari, selezionando figure per 10 distinti profili professionali.

I bandi di concorso si riferiscono in particolare a 808 posizioni non dirigenziali nell’amministrazione comunale capitolina e comprendono profili amministrativi e tecnici ma anche alcune figure più specializzate.

Concorso per 286 posti in Area Funzionari ed Elevata Qualificazione , nei seguenti profili: n. 125 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo; n. 125 posti nel profilo professionale di Funzionario Tecnico; n. 18 posti nel profilo professionale di Funzionario Gestione Servizi Informatici e Telematici Locali; n. 18 posti nel profilo professionale di Funzionario Servizi Ambientali;

Concorso per 450 posti in Area Istruttori , nei seguenti profili: n. 225 posti nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo; n. 225 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Tecnici;

Concorso per 72 posti in Area Operatori Esperti , nei seguenti profili: n. 18 posti nel profilo professionale di Operatore Servizi Ambientali; n. 18 posti nel profilo professionale di Operatore Servizi Tecnici; n. 18 posti nel profilo professionale di Operatore Servizi Supporto e Custodia; n. 18 posti nel profilo professionale di Operatore Servizi Trasporto.

, nei seguenti profili:

Sono previste una prova scritta e una successiva prova orale, anticipate eventualmente da una prova preselettiva. Le domande per accedere ai concorsi possono essere presentate esclusivamente per via telematica sul portale InPA e sul sito del Comune di Roma Capitale (alla la pagina dedicata al concorso), entro il 4 giugno 2025.