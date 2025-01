Contributi PA non versati ai lavoratori: prescrizione sospesa

Entro il 27 dicembre 2024 i titolari di partita IVA devono versare l’acconto IVA: ecco chi è obbligato, chi è esonerato, come calcolarlo e come versarlo.

Scadenze fiscali di gennaio per cittadini, imprese e professionisti

Gennaio 2025, le scadenze fiscali per famiglie, lavoratori e imprese: tutte le date da segnare in calendario per evitare sanzioni e rimanere in regola.