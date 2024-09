Concorso Agenzia delle Entrate – Riscossione: domande entro il 10 settembre

Concorso AdER 2024: in scadenza le domande per il bando volto ad assumere a tempo indeterminato 470 addetti presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ancora pochi giorni per candidarsi alla procedura di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti da inserire presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La scadenza per le domande di partecipazione al concorso AdER è fissata al 10 settembre 2024.

Le 470 figure da reclutare saranno chiamate a svolgere attività operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, mirato al recupero dei crediti affidati all’Agenzia da parte degli Enti impositori.

È previsto il livello di inquadramento corrispondente alla 3^ Area 1° Livello, come previsto dal CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª).

Il bando, che riporta anche la ripartizione dei posti regione per Regione, indica i requisiti specifici richiesti per accedere al concorso:

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18), oppure diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio oppure laurea specialistica o magistrale;

conoscenze specialistiche della normativa vigente in materia di riscossione tributi, diritto amministrativo; diritto civile; diritto commerciale; diritto tributario;

conoscenze in area economica, in particolare contabilità aziendale;

conoscenza informatica e dei principali applicativi.

Le candidature possono essere presentate online entro il 10 settembre 2024 attraverso il portale InPA. Sono previste una prova selettiva e una prova scritta tecnico-professionale.