Concorso in Polizia per 1188 allievi agenti: bando in scadenza

Ancora pochi giorni per partecipare al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato indetto dal Ministero dell’Interno.

In scadenza il concorso del Ministero dell’Interno per l’assunzione di 1188 allievi agenti di Polizia di Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 ottobre. Per candidarsi al concorso in Polizia per allievi agenti è necessario inviare le domande di partecipazione entro il 3 novembre 2022, utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale della Polizia di Stato nella sezione dedicata ai concorsi.

Possono partecipare tutti i maggiorenni italiani fino a 26 anni non compiuti, in possesso dei requisiti specificati nel bando:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

efficienza e idoneità fisica, psichica ed attitudinale connessi alla qualifica;

non espulsi o prosciolti da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia;

non destituiti, dispensati, decaduti o licenziati dall’impiego presso una PA;

senza condanne e procedimenti penali anche con provvedimenti non definitivi.

La selezione sarà strutturata in un test scritto e alcune prove di efficienza fisica, a cui seguiranno accertamenti dell’idoneità psico-fisica e dell’idoneità attitudinale.