Concorso Vigili del Fuoco: 97 posti da ispettore

Concorso per 97 ispettori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, bando con requisiti e posti di riserva: domande entro fine di ottobre per le selezioni.

Nuovo concorso dei Vigili del Fuoco indetto dal Ministero dell’Interno: il bando per 97 posti per ispettori antincendi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre scorso, ha come destinatari i candidati di età non superiore ai 30 anni in possesso di laurea specialistica in ingegneria o in architettura in possesso di abilitazione professionale.

Il concorso pubblico, tuttavia, riserva parte dei posti disponibili ad alcune categorie specifiche:

1/6 dei posti per tutto il personale che espleta funzioni operative;

il 10% dei posti al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, alla data di scadenza del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di 200 giorni di servizio;

il 2% dei posti agli ufficiali delle Forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del bando, la ferma biennale.

La procedura di selezione si basa sul superamento di tre prove d'esame, rispettivamente due prove scritte e un colloquio orale. Ci sarà anche una prova preselettiva se il numero delle domande presentate sarà superiore di 10 volte al numero dei posti messi a concorso.

Per quanto riguarda le materie d’esame, invece, le prove scritte verteranno su geometria delle masse e/o scienza delle costruzioni e su una rosa di materie (elettrotecnica e impianti; meccanica e macchine; idraulica). La prova orale verterà anche su argomenti di fisica, chimica, topografia, elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi, elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, ordinamento del Ministero dell’Interno e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La domanda di partecipazione al concorso per ispettori antincendi deve essere presentata entro il 31 ottobre 2022, esclusivamente in modalità telematica e accedendo con SPID all’applicazione dedicata sul portale dei Vigili del Fuoco.