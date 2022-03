Ministero della Giustizia: concorso per assistenti tecnici

Le prove scritte del concorso ordinario scuola secondaria si concluderanno il 13 aprile: convocazione per l’orale inviata via email.

Coronavirus Scuola, supplenze Covid docenti e ATA: proroga a giugno Nel Decreto Ucraina c’è anche la proroga ai contratti di supplenza Covid per docenti e personale ATA nella Scuola: ecco le scadenze, Regione per Regione.

Pubblico Impiego Mobilità docenti e ATA, in scadenza le istanze online In scadenza le procedure MIUR di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022/2023: esiti e istruzioni per le istanze online.

Pubblico Impiego Graduatorie docenti e precari: aggiornamento GaE 2022/24 dal 21 marzo Graduatorie docenti per posti a ruolo e supplenze: domanda dal 21 marzo per inserimento e aggiornamento titoli per il triennio 2022/2024: come fare.

Coronavirus Obbligo vaccinale PA, ricorso respinto: ok a sospensione senza stipendio Respinto il ricorso dei lavoratori pubblici contro l’obbligo vaccinale, considerato legittimo dal TAR Lazio: ok alla sospensione da servizio e stipendio.