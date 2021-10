Concorso MUR per 125 funzionari, domanda in scadenza

Il Ministero dell’Università e della Ricerca seleziona 125 funzionari qualificati da inserire in diversi ruoli professionali.

Scade il 30 ottobre il bando di concorso indetto dal Ministero dell’Università e della Ricerca per assumere 125 funzionari di qualificata professionalità, da selezionale nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Inquadrati nell’area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali presso il MUR, i funzionari dovranno ricoprire diversi ruoli: 85 relativamente al profilo amministrativo-giuridico-contabile, 10 inerenti al ramo comunicazione e informazione, 30 in ambito informatico-statistico.

INPS: concorsi pubblici per consulenti e medici 4 Ottobre 2021

Requisiti di ammissione e prove

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, viene richiesto il diploma di laurea del vecchio ordinamento, la laurea magistrale o laurea specialistica negli ambiti di studio indicati tenendo conto del profilo professionale. La procedura sarà strutturata in fasi differenti: valutazione dei titoli, prova orale distinta per codice di concorso, attività di lavoro e formazione e prova scritta, anche in questo caso differente per codice di concorso e da espletare mediante il supporto di strumentazione informatica.

Domande

Le domande per partecipare al concorso possono essere presentate esclusivamente per via telematica avendo a disposizione un’identità SPID, entro il 30 ottobre. Tutti i dettagli sono pubblicati sul bando del MUR.