Concorso Sud: nuove selezioni dal 22 giugno

Nuova prova scritta digitale per altri 70mila candidati al Concorso Sud a partire dal 22 giugno, in seguito alla bassa partecipazione alla prima selezione.

Si è appena conclusa la prima tornata di esami nell’ambito del Concorso Sud, indetto dal Ministero della Funzione Pubblica per assumere 2800 tecnici presso le amministrazioni del Mezzogiorno. A partire dal 22 giugno, tuttavia, ci sarà un nuovo ciclo di selezioni con la convocazione di altri circa 70mila candidati che avevano presentato la richiesta di partecipazione.

Concorso Sud: date e sedi d'esame, graduatorie a luglio 11 Maggio 2021

Una decisione che arriva in seguito alla mancata partecipazione di molti dei candidati ammessi, inferiore al 65% in media (in alcune regioni inferiore al 50%). L’obiettivo del concorso, infatti, è quello di vedere ricoperte tutte le 2.800 posizioni ricercate. Viene quindi eliminato il limite fissato inizialmente per l’accesso alla prova scritta, pari a tre volte il numero dei posti messi a bando più gli ex aequo.

La nuova prova scritta sempre digitale si terrà a partire dal 22 giugno in due sessioni al giorno, in Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna e, se necessario, anche in altre sedi. I candidati dovranno affrontare una prova della durata di un’ora rispondendo a 40 domande specifiche per ognuno dei cinque profili (esperto amministrativo-giuridico; esperto in gestione, rendicontazione e controllo; esperto tecnico; esperto in progettazione e animazione territoriale; analista informatico).

Entro luglio avrà luogo la pubblicazione delle cinque graduatorie finali, una per profilo, così come l’assunzione di candidati vincitori. Il decreto di modifica del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale “Concorsi ed esami”.