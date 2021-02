Bando MIUR per assistenti di lingua all’estero

Il MIUR seleziona assistenti di lingua italiana all'estero under 30 che potranno affiancare i docenti in servizio in diversi Paesi della UE.

Scade il 19 febbraio il bando promosso dal Ministero dell’Istruzione per reclutare assistenti di lingua italiana all’estero, chiamati ad affiancare i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche situate in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

L’impiego ha una durata di otto mesi complessivi, con un impegno settimanale pari a circa dodici ore, e si svolge presso istituti di diversa tipologia. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani non ancora trentenni, in possesso di un diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito entro il 19 febbraio 2021 e relativo a una delle discipline indicate dal bando. È anche necessario non aver lavorato con amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2021 – maggio 2022, aver sostenuto almeno due esami relativi alla lingua e/o letteratura del Paese di destinazione oltre a due esami di lingua o linguistica italiana.

Per quanto riguarda le sedi disponibili, il bando prevede un determinato numero di posti diverso per ciascun Paese:

Austria: 36

Belgio (lingua francese): 3

Francia: 154

Germania: 25

Irlanda: 6

Regno Unito: 2

Spagna: 2

Per candidarsi è necessario utilizzare l’applicazione accessibile dal portale del MIUR, dove saranno anche pubblicate le graduatorie finali con l’elenco dei candidati selezionati.