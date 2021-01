Concorso Scuola: le nuove date delle prove d’esame

Pubblicato il calendario delle prove relative al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le nuove date delle prove relative al concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, che potrà proseguire secondo le disposizioni varate dal Presidente del Consiglio con l’ultimo DPCM del 14 gennaio 2021.

Le prove si svolgeranno fra il 15 e il 19 febbraio, prevedendo una media di 10 candidati per aula. L’elenco delle sedi d’esame, con relativa ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei singoli candidati, sarà comunicato dagli Uffici Scolastici Regionali responsabili della procedura nei rispettivi Albi e sui siti Internet, circa quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove.

La procedura di selezione straordinaria è stata bandita a livello nazionale per coprire inizialmente 24mila posti comuni e di sostegno suddivisi per regione, per tipologia di posto e classe di concorso. I posti destinati alla procedura sono stati poi elevati a 32mila. Il MIUR ha predisposto una sezione ad hoc del portale ministeriale per fornire informazioni e verificare la regione in cui si svolgeranno le prove concorsuali.