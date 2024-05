Forfettari: come dedurre i contributi INPS in dichiarazione dei redditi

Deduzione o compensazione dei contributi INPS versati dalle Partite IVA in regime forfetario nel Modello Redditi PF: guida alla compiulazione.

Per le Partite IVA che operano in regime forfettario è possibile dedurre i contributi previdenziali versati all’INPS in fase di dichiarazione dei redditi. Per portarli in deduzione i contribuenti forfettari devono compilare il Modello Redditi PF.

Vediamo come si compila nei diversi casi.

Deduzione contributi INPS per le Partite IVA forfettarie

Non devono versare i contributi INPS soltanto gli autonomi iscritti alla Gestione Separata che non hanno svolto alcuna attività durante l’anno e non hanno pertanto maturato alcun fatturato. Analoga esenzione per le Partite IVA che sono anche dipendenti full-time nel caso in cui siano iscritti alla gestione INPS degli artigiani e commercianti.

In tutti gli altri casi, i contributi previdenziali da versare all’INPS sono obbligatori da deducibili in misura integrale.

Compilazione Quadro LM del Modello Redditi PF

Per la deducibilità dei contributi obbligatori, le Partite IVA forfettarie devono compilare il Quadro LM, indicando l’importo nel rigo LM35 denominato “Contributi previdenziali e assistenziali”, presente nella sezione II.

Possono anche utilizzare il proprio credito usandolo in compensazione per recuperare le tasse.

Inserendo l’importo dei contributi INPS da portare in deduzione, devono però prestare attenzione a eventuali versamenti superiori al dovuto.

In caso di versamento e deduzione di una quota di contributi superiore al dovuto, possono rettificare e avviare il recupero nel periodo d’imposta successivo a quello di riferimento, indicando l’importo dell’anno precedente nel rigo LM35 del quadro LM.