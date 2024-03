Dichiarazioni 2024: Modello Redditi al restyling e scadenza il 15 ottobre

Modelli Redditi 2024 online: tante le novità nei quadri di compilazione, e quest'anno scadenza il 15 ottobre per la dichiarazione dei redditi.

Online i i Modelli Redditi 2024, in versione definitiva, pronti per la nuova scadenza in calendario: quest’anno, il termine per la presentazione della dichiarazione è il 15 ottobre e non più il 30 novembre.

Tra le novità di compilazione da segnalare, ci sono quelle invece quelle per le Persone Fisiche (Assegno Unico e IRPEF incrementale) e l’opzione dei Forfettari al Concordato Preventivo (in via sperimentale per un anno).

=> Scarica il Modello Redditi 2024

Ma vediamo nel dettaglio tutte le novità contenute nei modelli PF, SP, SC, ENC, Consolidato nazionale e mondiale e il IRAP 2024.

Calendario dichiarazione Redditi 2024 per imprese e autonomi

Il termine per la presentazione di tutti i modelli Redditi è il 15 ottobre 2024.

La Riforma Fiscale ha previsto che pla scadenza sia unificata al 30 settembre ma quest’anno, in sede di prima applicazione e in considerazione del debutto del Consolidato nazionale, è concesso un mini-rinvio.

Il Modello Redditi PF sarà disponibile in modalità precompilata, a partire dal 30 aprile, come il 730.

Come cambia il Modello Redditi PF 2024

Vengono recepite una serie di nuove disposizioni legislative.

Per le famiglie titolari di Assegno Unico per i figli, non sono più riconosciute le detrazioni per quelli fiscalmente a carico minori di 21 anni e la maggiorazione per quelli con disabilità.

Viene recepita poi la flat tax incrementale, con una nuova sezione nel quadro LM: si tratta dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali calcolata sul reddito incrementale conseguito nel 2023 rispetto a quello del triennio precedente.

È stata infine inserita un’apposta sezione nella quale i contribuenti forfetari possono effettuare l’adesione al concordato preventivo biennale (che per il 2024 è limitato a una sola annualità).

Le novità dei Modello Redditi SP ed ENC

Nel modello Redditi SP sono stati aggiornati i quadri RP e RN per gestire la nuova detrazione del 70% del Superbonus per l’anno 2024.

Nel quadro RL è stata inoltre aggiunta, con decorrenza 1° gennaio 2024, un’ulteriore tipologia di reddito diverso da assoggettare a imposizione, relativa alle plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus.

Il modello recepisce poi la nuova disciplina fiscale relativa all’imposta sulle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi.

Per quanto riguarda gli EntiNon Commerciali, infine, si segnala la previsione nei quadri RF e RG della non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Il modello IRAP 2024

Pronto anche il modello IRAP 2024, per il quale si segnala come novità per i lavori stagionali lo sgravio totale dei contributi assicurativi nei casi in cui spetta la deduzione al 70% del costo del lavoro.

Inserita anche l’esenzione dalla base imponibile IRPA dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, per i quali la soglia di quelli che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta è stata elevata a 85mila euro.