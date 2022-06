Obbligo fatturazione elettronica forfettari da luglio: il webinar per scoprire normativa, vantaggi e soluzioni per semplificare la gestione del business.

Dal prossimo 1° luglio per i contribuenti che operano in regime forfettario scatterà l’obbligo della fatturazione elettronica, una novità prevista dal Decreto PNRR 2 che coinvolgerà anche le Partite IVA rientranti nei regimi dei minimi e le associazioni sportive dilettantistiche.

La nuova normativa prevede diversi step: l’obbligo viene esteso subito ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro, mentre tutti gli altri forfettari potranno mettersi in regola entro il 1° gennaio 2024.

Si tratta di una novità che comporta inevitabilmente una serie di cambiamenti e nuove sfide da affrontare, destinata tuttavia a generare numerosi vantaggi e soprattutto a semplificare la gestione della propria attività. Dal 30 giugno 2022, inoltre, scatteranno anche le sanzioni previste in caso di mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

Conoscere nel dettaglio cosa comportano i nuovi adempimenti è il primo passo da compiere per adeguarsi in modo ottimale, riuscendo a sfruttare al meglio tutti i benefici offerti dal passaggio alle e-fatture e dai sistemi di pagamento digitali. Per tutti coloro che si apprestano a sperimentare una gestione improntata sul digitale, inoltre, è fondamentale individuare gli strumenti di supporto più efficaci per agevolare la transizione.

Webinar formativo: obiettivi e contenuti

Informare su tutte le novità relative all’obbligo di fatturazione elettronica per il forfettario è l’obiettivo primario del webinar formativo promosso dal team di Fatture in Cloud, il software di fatturazione elettronica online del gruppo Team System.

Nel corso dell’evento – che avrà come relatore Giulia Tedeschi, dottore commercialista e revisore dei conti – saranno chiariti tutti gli aspetti inerenti al nuovo adempimento dal punto di vista della normativa, delle scadenze, dell’importanza di dotarsi di un software di fatturazione completo che semplifichi l’intera gestione della Partita IVA. Il webinar verterà anche sull’obbligo di accettare pagamenti elettronici, che entrerà nel vivo a fine giugno con l’avvio delle sanzioni.

Obbligo fatture elettroniche forfettari

La prima parte del webinar sarà incentrata sull’obbligo di emettere e-fatture e sulle caratteristiche di questo sistema di fatturazione:

obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari (quadro normativo, decorrenza dell’obbligo, soggetti coinvolti e soggetti esonerati);

fatturazione elettronica (definizione fattura B2B e B2C, contenuto fattura/predisposizione fattura con cenni specifici sui campi per il forfettario, trasmissione e controlli, recapito, ricezione ed esito, consultazione, conservazione, ruolo degli intermediari).

Obbligo pagamenti elettronici

Il webinar, inoltre, focalizzerà l’attenzione anche sull’entrata in vigore delle sanzioni previste in caso mancato rispetto dell’obbligo di accettare pagamenti elettronici con carta di credito e debito, indipendentemente dall’importo e dal valore della transazione.

Si parlerà dei soggetti interessati dall’obbligo, che scatterà il 30 giugno 2022, partendo dalla normativa di riferimento e illustrando gli importi delle sanzioni.

Software di fatturazione elettronica Fatture in Cloud

Nel corso dell’evento formativo, infine, sarà presentato il software di fatturazione elettronica online Fatture in Cloud, pensato per soddisfare esigenze di piccole imprese, startup, professionisti e freelance.

Facilmente accessibile da PC, smartphone e tablet e già a norma per quanto riguarda la ricezione dei pagamenti elettronici grazie al POS digitale integrato, il programma offre tutte le funzioni legate all’invio, ricezione, firma e conservazione delle fatture elettroniche, proponendo anche numerose funzionalità per tenere sotto controllo l’andamento dell’attività.

Oltre 400.000 partite IVA ogni giorno si semplificano la vita con Fatture in Cloud, tra cui diverse migliaia di forfettari.

Come iscriversi al webinar

La partecipazione al webinar su fattura elettronica per forfettari e pagamenti elettronici è gratuita, tuttavia è necessario iscriversi all’evento compilando l’apposito form online: clicca qui per registrarti e seguire l’evento.

