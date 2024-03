Avere il business sempre sotto controllo è un’esigenza basilare per PMI e Partite IVA: come raggiungere questo obiettivo grazie a un software completo che offre fatturazione elettronica e strumenti di gestione aziendale.

Una gestione aziendale efficace è alla base del successo di ogni attività, unita al controllo costante dello stato di salute del business e alla capacità di cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione, trasformandole in proficue occasioni di crescita.

Le Piccole e Medie Imprese, in particolare, svolgono un ruolo determinante nel panorama nazionale e internazionale e trainano la ripresa dell’economia, il Made in Italy e il mercato occupazionale. PMI e professionisti, tuttavia, sono chiamati a operare in uno scenario sempre più competitivo che impone sfide ardue da superare, stimolando allo stesso tempo la ricerca di soluzioni innovative efficaci per ampliare il business e velocizzare l’operatività.

Tra le innovazioni rientra la fatturazione elettronica, diventata obbligatoria per tutte le imprese e i professionisti e, da gennaio 2024, anche per tutti i contribuenti in regime forfettario, una novità che ha cambiato radicalmente il modo di gestire e conservare le fatture a norma di legge ottimizzando tempi e di costi.

Se da un lato scegliere di affidarsi a un software di fatturazione elettronica dedicato può generare molteplici vantaggi, dall’altro lato anche poter centralizzare la gestione aziendale attraverso un’unica piattaforma digitale consente di potenziare il controllo e la competitività sul mercato.

PMI e Partite IVA tra gestione aziendale e nuovi obblighi

La fatturazione elettronica è ormai la quotidianità anche per le PMI e per le Partite IVA, compresi i contribuenti che operano in regime forfettario inizialmente esonerati dall’obbligo. L’abbandono del cartaceo e della compilazione manuale delle fatture attraverso Excel ha ridotto sensibilmente i tempi e gli errori, consentendo l’invio e la ricezione dei documenti in modo automatizzato e sicuro.

A prescindere dal settore di attività, inoltre, le aziende sono chiamate ogni giorno diverse altre operazioni, come quelle che riguardano il flusso di cassa, gli acquisti, le vendite, i pagamenti e la gestione del magazzino, delle risorse umane e dei rapporti con i clienti e i fornitori. Occuparsi di tutte queste azioni, può celare non poche insidie per le imprese più piccole. Se svolte in modo ottimale queste attività permettono di avere il pieno controllo degli affari, un obiettivo difficile da raggiungere ma determinante per incentivare la crescita e intercettare le nuove opportunità: a tal proposito, fare affidamento sulle nuove tecnologie sfruttando al meglio le potenzialità offerte da un software dedicato può fare realmente la differenza.

Perché passare a un software di fatturazione e gestione aziendale

L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica ha certamente imposto l’utilizzo di un software specifico, necessario per emettere, ricevere e conservare le e-fatture secondo la normativa vigente. Uno dei requisiti fondamentali di un software di fatturazione, tuttavia, è l’abilità di rispondere in modo efficace alle numerose esigenze aziendali in costante evoluzione.

Uno strumento lento, obsoleto ed eccessivamente macchinoso, infatti, rischia di diventare un freno che impedisce la crescita e limita la competitività. Valore aggiunto per un software di fatturazione elettronica, inoltre, è la capacità di semplificare la vita delle imprese e dei professionisti evitando ogni inefficienza: tutto questo è possibile optando per un programma in grado di coniugare fatturazione elettronica e gestione aziendale, che metta a disposizione una suite di strumenti veloci e intuitivi.

Fatture in Cloud: non solo fatturazione elettronica

Cambiare il software di fatturazione passando a una soluzione semplice e smart può rivelarsi una potente leva di sviluppo anche per le imprese di piccole dimensioni.

Chi cerca uno strumento completo per gestire al meglio l’attività può trovare un valido alleato in Fatture in Cloud, il software di fatturazione online dotato di tutte le risorse necessarie per gestire ogni aspetto del business in modo ottimale e senza errori. Ideale per i titolari o amministratori di piccola e media impresa, per le start-up, per i professionisti freelance, per lavoratori con professione regolamentata e per tutte le realtà in regime forfettario, il software è accessibile ovunque da computer, smartphone e tablet.

Alle operazioni legate strettamente alla fatturazione si aggiungono molte altre funzioni relative allo scadenzario, alla gestione degli incassi e dei pagamenti ma anche all’analisi dell’andamento aziendale. Condividendo l’accesso al software con il commercialista, inoltre, è possibile rendere i documenti subito disponibili, aggiornati e pronti per essere inseriti in contabilità. Ecco una panoramica delle principali funzionalità di Fatture in Cloud:

Fatturazione elettronica : creazione, invio e conservazione di e-fatture verso la PA, B2B e B2C, così come di pro-forma, preventivi e documenti di trasporto;

: creazione, invio e conservazione di e-fatture verso la PA, B2B e B2C, così come di pro-forma, preventivi e documenti di trasporto; Acquisti : inserimento e registrazione di tutte le tue spese ma anche analisi dei costi d’impresa mese per mese;

: inserimento e registrazione di tutte le tue spese ma anche analisi dei costi d’impresa mese per mese; Preventivi : creazione e gestione dei preventivi, con la possibilità di trasformali in fattura con un semplice clic;

: creazione e gestione dei preventivi, con la possibilità di trasformali in fattura con un semplice clic; Import di fatture, documenti e anagrafiche dal precedente software;

dal precedente software; Prima nota e pagamenti : compilazione automatica della prima nota attraverso le fatture registrate, tenendo traccia di tutti i movimenti e ricevendo i pagamenti con carta di credito o debito grazie al POS integrato;

: compilazione automatica della prima nota attraverso le fatture registrate, tenendo traccia di tutti i movimenti e ricevendo i pagamenti con carta di credito o debito grazie al POS integrato; Analisi dei dati : monitoraggio della situazione aziendale con focus su risultati d’impresa, clienti, prodotti e pressione fiscale.

: monitoraggio della situazione aziendale con focus su risultati d’impresa, clienti, prodotti e pressione fiscale. Integrazioni con altri software: l’App Store dedicato permette di collegare il proprio account di Fatture in Cloud con altri programmi di utilizzo aziendale, come l’e-commerce, il programma di finanza aziendale o il CRM. La sincronizzazione automatica dei dati elaborati dai diversi software evita ogni aggiornamento manuale. In questo modo, ci si libera da mansioni a basso valore e, grazie a una visione più completa della propria attività, è possibile cogliere più facilmente nuove opportunità di sviluppo.

Fatture in Cloud, inoltre, nella Licenza Complete offre la possibilità di gestire i dipendenti tramite la rilevazione delle presenze, la gestione di ferie, le note spese, i rimborsi chilometrici e la consegna delle buste paga.

>> Scopri funzionalità e vantaggi <<

di Fatture in Cloud

sul sito ufficiale