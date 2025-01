Mercato del Lavoro: ecco i 10 profili digital più richiesti nel 2025

Per gli specialisti digitali il 2025 sarà un anno di opportunità per consolidare la propria carriera in ambiti ad alta crescita economica e professionale.

Il 2025 si prospetta come un anno di grandi opportunità nel settore digitale, con aziende sempre più alla ricerca di talenti tech in grado di affrontare le sfide dell’innovazione e dell’evoluzione tecnologica.

La domanda di professionisti specializzati supera l’offerta, come sottolinea Randstad Digital, divisione del gruppo Randstad focalizzata su servizi di ricerca e selezione, formazione e consulenza nel settore ICT.

Il contesto del mercato digitale

Secondo Randstad Digital, i 10 profili più strategici per il 2025 combinano competenze avanzate in settori come intelligenza artificiale, sviluppo software e gestione dei dati, evidenziando l'importanza crescente della tecnologia in tutti i settori produttivi.

“La necessità di competenze digitali specializzate – afferma Marco Ceresa, CEO di Randstad – rende i profili tech tra i più contesi nel panorama lavorativo globale. Randstad Digital si impegna a creare valore sia per le aziende che per i talenti, accelerando il loro percorso di crescita e il digitale journey delle imprese”.

I profili digital più richiesti nel 2025

I 10 profili identificati da Randstad Digital riflettono le esigenze delle aziende di innovare e competere in un mercato sempre più orientato alla tecnologia.

Sviluppatore di Software

Figura centrale per la progettazione e sviluppo di applicazioni. Competenze richieste: linguaggi di programmazione (Java, Python, C#), metodologie Agile e gestione di versioni (Git).

System Engineer

Specialista nella progettazione e manutenzione di infrastrutture IT, con focus su reti, virtualizzazione e sicurezza. Essenziale la conoscenza di ambienti complessi come cluster e data center.

ERP Analyst

Esperto nell’implementazione e ottimizzazione di sistemi ERP come SAP e Oracle, con competenze in processi aziendali e interfaccia con stakeholder tecnici.

IT Help Desk

Prima linea di supporto tecnico per problemi hardware e software. Richieste capacità di problem solving e familiarità con strumenti di ticketing.

Cloud Specialist

Progetta e gestisce infrastrutture cloud, con competenze in piattaforme come AWS, Azure e Google Cloud, containerizzazione (Docker, Kubernetes) e DevOps.

Data Engineer

Professionista dedicato alla creazione di pipeline per la gestione dei dati. Conoscenze avanzate in big data, SQL, NoSQL e strumenti come Hadoop e Spark.

Machine Learning Engineer

Figura chiave nello sviluppo di modelli di machine learning, esperta in librerie come TensorFlow e PyTorch, con competenze matematiche e statistiche.

AI Developer

Specialista nello sviluppo di applicazioni basate su intelligenza artificiale, come chatbot e sistemi di riconoscimento visivo. Strumenti utilizzati: OpenCV, spaCy, framework AI.

Embedded Software Developer

Sviluppatore di software per sistemi embedded, essenziale in settori come IoT e automazione industriale. Richieste competenze in linguaggi C/C++ e protocolli di comunicazione.

Data Scientist

Professionista che analizza grandi volumi di dati per fornire insight strategici. Competenze in statistica, machine learning e strumenti di visualizzazione come Python e R.

Opportunità e sfide per le aziende

L’evoluzione tecnologica e la crescente digitalizzazione impongono alle aziende di investire nelle competenze del futuro. Ecco di seguito le tre sfide principali.

Carenza di talenti specializzati : l’alta domanda supera l’offerta disponibile sul mercato.

: l’alta domanda supera l’offerta disponibile sul mercato. Adattamento alle tecnologie emergenti : aziende e professionisti devono aggiornare costantemente le proprie competenze.

: aziende e professionisti devono aggiornare costantemente le proprie competenze. Competizione globale: i profili digitali sono contesi non solo a livello locale, ma anche internazionale.

Per le imprese, diventa fondamentale non solo attrarre, ma anche trattenere i migliori talenti digitali, investendo in formazione e sviluppo delle competenze.