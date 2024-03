Scuola guida: più semplice diventare istruttore

Autoscuole: nuove regole per diventare istruttore, semplificazioni su patente, formazione, competenze ed esame.

L’iter per diventare istruttore di scuola guida diventa più semplice, grazie alle nuove disposizioni contenute nel Decreto n. 34 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il nuovo regolamento relativo alla disciplina dei corsi di formazione e alle procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola, infatti, prevede diverse novità ed entra in vigore per i corsi successivi alla data del 23 marzo 2024.

Il regolamento, in particolare, prevede alcune semplificazioni:

non è più necessario il possesso della patente di categoria D/E per diventare istruttore di autoscuola;

il programma dei corsi di formazione prevede l’introduzione di moduli dedicati ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), oltre a 8 ore sull’ utilizzo del tachigrafo e ADR;

l’esame si articola in 4 prove, tuttavia in caso di mancato superamento di una singola prova sono ritenute valide le prove già superate;

Per quanto riguarda i corsi avviati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, inoltre, vengono applicate le disposizioni vigenti precedentemente per un periodo di 12 mesi, sebbene tutti gli esami per conseguire o estendere l’abilitazione di insegnante o di istruttore dovranno conformarsi alle nuove regole.