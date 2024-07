Confindustria presenta Meet Your Future, la partnership per i giovani talenti lombardi

Focus sul rapporto tra imprese e giovani e spazio al progetto "Meet Your Future" per ridurre il mismatch di competenze tra domanda e offerta di lavoro.

Il 26 giugno, il Palazzo Ducale di Mantova ha ospitato la terza edizione del terzo Main Regional Summit dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia.

Organizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Mantova, l’evento ha visto la partecipazione di imprenditori, istituzioni regionali e giovani, con l’obiettivo di esplorare il rapporto tra imprese e nuove generazioni e il ruolo rinnovato dell’associazionismo.

L’evento, moderato dalla giornalista e conduttrice di Mediaset Stefania Scordio, ha visto la partecipazione di figure di spicco su temi di particolare attualità, discussi durante specifiche tavole rotonde. sul supporto politico alla crescita dei giovani, la comunicazione con le nuove generazioni, gli strumenti per fare innovazione e le strategie per attrarre e trattenere talenti nelle aziende, con particolare attenzione al ruolo dell’associazionismo.

Focus sul futuro dei giovani e delle imprese

Summit dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia 17 Giugno 2024 Jacopo Moschini, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, ha prima di tutto sottolineato l’importanza di mantenere i primati della Lombardia come prima regione italiana per PIL, esportazioni e numero di imprese.

Tuttavia, Moschini ha anche evidenziato la necessità di affrontare le sfide rappresentate dai dati allarmanti riguardanti le nuove generazioni: il 10,6% dei NEET e un calo del 12% delle imprese giovanili dal 2015 ad oggi.

Per rispondere a queste sfide, è stato lanciato il progetto “Meet your Future”, portato avanti in partnership da Universitybox, realtà consolidata nel dialogo con il target universitario, e PMI.it, il sito di informazione dedicato al mondo delle imprese.

Il progetto prevede la creazione di un ponte tra le aziende italiane, in particolare le piccole e medie imprese, cuore economico pulsante della nazione, e gli studenti che, come dai dati della ricerca, ancora troppo guardano all’estero o solo alle grandi aziende internazionali come opportunità di carriera. Il mondo dell’imprenditoria italiana è invece ricco di opportunità, innovazioni e, al contempo, storia e tradizioni, motivo per il quale PMI.it si pone come canale di comunicazione verso e per le imprese, volendo raccontare le loro storie, i loro successi e le loro ambizioni per il futuro.

Gli obiettivi del progetto “Meet Your Future”

Il progetto è volto a facilitare le partnership tra imprese e giovani talenti lombardi, affrontando anche il problema del mismatch di competenze tra domanda e offerta di lavoro.

Una survey condotta da UniversityBox ed Eumetra per i Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia ha rivelato che le principali preoccupazioni dei giovani italiani riguardano proprio le prospettive di carriera, ma anche la retribuzione, il luogo di lavoro e la flessibilità organizzativa.

La survey “I giovani universitari lombardi di fronte al Futuro” ha offerto uno spaccato delle aspirazioni e delle preoccupazioni dei giovani in relazione al loro futuro lavorativo.

Il contributo di aziende ed esperti di settore

Tornando all’evento del 26 giugno, la presenza al Summit di manager di aziende di spicco ed esperti di settore ha poi offerto spunti di riflessione interessanti.

Come quello di Giangiacomo Corno, Managing Director di Triboo Media, intrvenuto proprio nel corso del panel “Meet Your Future: la partnership per i giovani talenti lombardi”, offrendo il proprio contributo al dibattito sulle strategie per integrare i giovani talenti nel mondo del lavoro.

Un nuovo approccio per coinvolgere le nuove generazioni

Nel più vasto dibattito legato al percorso di superamento del misatch tra competenze e domanda di lavoro, Moschini ha poi sottolineato il ruolo cruciale del dialogo concreto con le nuove generazioni, dimostrando loro che Confindustria è pronta a supportarli e ascoltarli, ma anche ad aiutarli a liberarsi da convinzioni limitanti.

Questo nuovo mindset è essenziale per costruire un futuro migliore per i giovani imprenditori e per l’economia della Lombardia.

Il ruolo chiave dell’associazionismo

Assieme a Maria Anghileri, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria (con la moderazione del conduttore radio podcaster Gianluca Gazzoli), Moschini ha infine discusso del ruolo dell’associazionismo.

L’obiettivo è stato quello di evidenziare come le associazioni possano supportare i giovani imprenditori e facilitare la collaborazione tra le generazioni.

In ultima analisi, la terza edizione del Main Regional Summit dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia ha rappresentato un importante momento di confronto e riflessione sul futuro delle nuove generazioni e delle imprese lombarde.

Il progetto “Meet Your Future”, in particolare, assieme alle discussioni avviate durante l’evento, segnano un passo significativo verso la costruzione di un ponte tra giovani e mondo del lavoro, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’associazionismo e sostenere l’innovazione e la crescita economica della regione.