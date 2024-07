Codice del Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale la Legge 104 di riforma

In GU la Legge 104/2024 che rinnova il Codice del Terzo Settore.: novità per rendiconto di cassa, voto telematico e soglie per l'obbligo di revisione.

In Gazzetta Ufficiale la Legge n. 104/2024 che contiene la riforma del Codice del Terzo Settore. La nuova legge era stata approvata in via definitiva dal Senato il 25 giugno scorso e prevede misure relative alle attività del settore e altre che invece riguardano la disciplina economica e civilistica.

Molte anche le semplificazioni. Se da un lato diventano più rigidi i paletti per redigere il bilancio secondo il rendiconto per cassa, dall’altro si apre infatti all’assemblea dei soci anche per via telematica e si prevedono regole più flessibili per la nomina di revisori legali e degli organi di controllo.

Nuove regole di bilancio per il Terzo Settore

Sono stati alzati i limiti per poter adottare la forma del rendiconto per cassa a 300mila euro per gli enti privi di personalità giuridica, mentre resta a 220mila euro il tetto per le altre reatà. Chi ha ricavi fino a 60mila euro può anche rendicontare entrate e uscite in forma aggregata.

E’ stata introdotta la possibilità di intervenire in assemblea in forma telematica ed è previsto il voto elettronico, in entrambi i casi a patto che sia sempre possibile verificare l’identità dell’associato.

Novità per gli organi di controllo

Sono stati alzati i limiti che rendono obbligatorio il revisore. In base alla nuova norma, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale quando superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1 milione e 100mila euro di attivo patrimoniale (il precedentemente tetto era pari a 110mila euro);

2 milioni 200mila euro di ricavi (dai precedenti 220mila euro);

almeno 12 dipendenti (prima erano cinque).