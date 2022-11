Autonomi: a dicembre un tavolo con il Governo

È previsto entro la fine del 2022 il tavolo del lavoro autonomo per definire misure di sostegno e nuovi riconoscimenti alla categoria.

La prossima riunione del tavolo del lavoro autonomo è prevista entro la fine di dicembre 2022. Ad annunciarlo è il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, a margine dell’incontro con le rappresentanze delle associazioni di professionisti non iscritti a Ordini e Collegi professionali.

Stando a quanto sottolineato dal Ministro, l’implementazione di nuove misure che offrano sostegno e riconoscimento al lavoro autonomo rappresenta un’opportunità che deve essere colta e valorizzata.

Le sfide che attendono le professioni sono molteplici ed è necessario valorizzare tutte le competenze disponibili – ha sottolineato il Ministro.

Nel corso dell’evento, in particolare, le rappresentanze delle associazioni hanno presentato una serie di riflessioni focalizzate anche sull’estensione dell’equo compenso, esponendo anche diverse proposte relative agli strumenti applicabili per migliorare le tutele assistenziali e previdenziali, per prevedere un sistema di finanziamento della formazione e per valorizzare il contributo delle donne professioniste, investendo sulla genitorialità.