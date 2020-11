Studi professionali: vaccini anti influenza gratis

Confprofessioni per la prevenzione dell’influenza stagionale tra professionisti: rimborso vaccini per iscritti, dipendenti di studi e familiari.

Liberi professionisti su BeProf: strumenti e servizi online 28 Novembre 2019 Confprofessioni lancia la campagna Pro-Vax 2020 negli studi professionali, in collaborazione con Gestione Professionisti e Cadiprof.

In linea con le indicazioni del Ministero della Salute, la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia promuove l’iniziativa per la prevenzione dell’influenza stagionale e per sensibilizzare i professionisti e i dipendenti degli studi professionali alla vaccinazione, fondamentale soprattutto tenendo conto della crisi sanitaria causata dal Covid-19.

Il progetto sperimentale si basa sulla concessione al professionista del rimborso integrale delle spese sostenute per la vaccinazione antinfluenzale stagionale, oltre al rimborso del 50% per il vaccino anti-pneumococco.

La campagna di vaccinazione è operativa fino al 31 gennaio 2021 e si estende anche ai lavoratori degli studi professionali iscritti a Cadiprof e ai loro familiari. La Cassa, infatti, prevede il rimborso integrale del vaccino anti-influenzale e il rimborso del 50% degli altri vaccini antivirali e antibatterici (HPV, Anti meningococco, ecc.) nell’ambito delle garanzie del Pacchetto Famiglia. Come ha affermato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella :

Il vaccino non solo evita la sovrapposizione tra le due malattie, ma consente di semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti Covid, permettendo di curarsi in modo più rapido ed efficace.

Per richiedere il rimborso i professionisti possono attivare la procedura online sulla App BeProf, mentre i dipendenti degli studi professionali potranno inoltrare la richiesta sul sito di Cadiprof.