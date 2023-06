Voucher consulenze 4.0: iscrizioni Innovation Manager 2023

Dal 22 giugno al 5 settembre, iscrizioni aperte per manager e consulenti che offrono supporto alle imprese che attingono al voucher 4.0.

Tra il 22 giugno e il 5 settembre, sarà possibile iscriversi all’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza da retribuire con i voucher innovazione concessi nell’ambito del Piano Nazionale “Impresa 4.0”

Aziende e reti d’impresa, infatti, potranno usufruire di un contributo per la consulenza sui programmi per la transizione green e digitale, offerti dai soggetti iscritti all’elenco del MIMIT.

Innovation Manager 2023

Con decreto direttoriale 13 giugno 2023 sono fornite le istruzioni per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco MIMIT, che raccoglie i nominativi dei manager e delle società di consulenza accreditati per lo svolgimento di incarichi agevolabili, previa stipula di un contratto di consulenza di almeno nove mesi, svolto presso la struttura dell’impresa o della rete.

Voucher per consulenza innovazione

La misura denominata “Voucher per consulenza in innovazione” sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle MPMI e delle reti di impresa (composte da un numero non inferiore a tre PMI) con una dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari di 75 milioni di euro.

Il contributo è concesso in forma di voucher in regime de minimis differenziato in funzione del beneficiario:

Micro e piccole imprese: 50% dei costi sostenuti, fino a 40mila euro,

Medie imprese: 30% dei costi sostenuti, fino a 25mila euro,

Reti di imprese: 50% dei costi sostenuti, fino a 80mila euro.

Tecnologie e ambiti di consulenza

I consulenti da retribuire con i voucher innovazione 4.0 potranno offrire consulenze relative a tecnologie: big data, cloud computing, cyber security, integrazione delle tecnologie NPR, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, realtà virtuale e aumentata, robotica avanzata, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose, sviluppo digitale dei processi aziendali, digital marketing e open innovation.

Supporto nell’innovazione organizzativa

Gli Innovation Manager potranno supportare le imprese anche nei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, con l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, strategie di gestione aziendale e nell’organizzazione del luogo di lavoro.

Avvio di percorsi finanziari

L’attività di consulenza potrà riguardare l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, partecipazione al Programma Elite, apertura del capitale di rischio a investitori specializzati nel private equity o venture capital, e l’utilizzo di strumenti di finanza alternativa e digitale come l’equity crowdfunding, l’invoice financing e l’emissione di minibond.

Come iscriversi all’elenco MIMIT

I soggetti in possesso dei requisiti previsti potranno inviare la domanda per l’iscrizione all’elenco MIMIT tramite la procedura online dedicata, a partire dalle ore 10.00 del 22 giugno ed entro le ore 17.00 del 5 settembre 2023. La misura è gestita con il supporto tecnico di Invitalia.